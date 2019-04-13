إغلاق مجال السودان الجوي يوقف مطار جوبا الدولي

التاريخ: 13-أبريل-2019
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جرى تعليق الرحلات الجوية الخارجية في مطار جوبا الدولي بدولة جنوب السودان بسبب إغلاق السودان لمطار الخرطوم الجوي.
وأكد مدير مطار جوبا كور كوول اجيو حسب صحيفة الإنتباهة، إن إغلاق مطار جوبا بسبب التطورات الجارية بالسودان، مشيراً لتأثر الرحلات الخارجية فقط، بينما تواصل الرحلات الداخلية في البلاد عملها بشكل طبيعي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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