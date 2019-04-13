والي الجزيرة: البلاد تستشرف صبحاً جديداً بعد ليل طويل

أكد والي الجزيرة المكلف الفريق أول ركن علي محمد سالم أن البلاد تستشرف صبحاً جديداً بعد ليل طويل امتد (30) عاماً، وأكد لدى مخاطبته أمس المعتصمين بموقف المواصلات العامة بمدني إن التغيير الذي شهدته البلاد حقيقي، أزاح النظام السابق وسلطته، ولفت إلى عدم رغبة القوات النظامية وسعيها للحكم، وقال حسب صحيفة آخر لحظة، إن المجلس العسكري سيدير حواراً جامعاً دون إقصاء ليصل الجميع لتوافق وتراضٍ لحكم البلاد، مجدداً التزام القوات النظامية بحماية من يحكم بغض النظر عمن سيكون، ودعا لضبط النفس والحفاظ على الممتلكات والأرواح، محذراً من حالة انعدام الأمن وعدم سيادة القانون.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)