آلاف السودانيين عالقين بمعبر أسوان

التاريخ: 13-أبريل-2019
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يواجه آلاف السودانيين العائدين من القاهرة إلى السودان أوضاعاً إنسانية صعبة بعد أن وجدوا أنفسهم عالقين بمعبر أسوان الحدودي، عقب إعلان القوات المسلحة في بيانها حسب صحيفة آخر لحظة أمس الأول، الذي شمل عزل الرئيس عمر البشير، بجانب إغلاق جميع المعابر الحدودية.
وفور وصول عشرات البصات السفرية إلى معبر أسوان تفاجأوا بإغلاق المعبر، ليجدوا أنفسهم يواجهون أوضاعاً صعبة بعد نفاد الماء والغذاء والأموال التي كانت بحوزتهم إلى جانب عدم قدرتهم على الوصول لبلادهم، فضلاً عن ارتفاع تكلفة عودتهم مجدداً للقاهرة، خاصة وأن غالبيتهم من المرضى وكبار السن.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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