الملك سلمان يوجه باستضافة المعتمرين السودانيين

التاريخ: 13-أبريل-2019 فى : أخبار 66 مشاهدة أعلنت المملكة العربية السعودية، استضافة المعتمرين السودانيين، بعد إغلاق الأجواء السودانية تنفيذاً لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز. Advertisements ووجه وزير الحج والعمرة محمد صالح بنتن حسب صحيفة آخر لحظة، جميع شركات ومؤسسات العمرة باستضافة المعتمرين السودانيين وتقديم كافة الخدمات لهم حتى عودة الرحلات إلى السودان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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