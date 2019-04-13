رئيس المجلس العسكري الانتقالي يقبل استقالة الفريق أول صلاح قوش

صادق الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي على الاستقالة التي تقدم بها الفريق أول مهندس صلاح عبد الله محمد صالح من منصبه كرئيس لجهاز الأمن والمخابرات الوطني ، والتي تقدم بها مساء أمس الجمعة 12 أبريل2019 . إعلام المجلس العسكري الانتقالي 13 أبريل 2019 م

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