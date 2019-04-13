خطاب رئيس المجلس العسكري في نقاط

- رئيس المجلس الانتقالي عبدالفتاح البرهان: إلغاء حالة حظر التجوال.

‏- رئيس المجلس الانتقالي عبدالفتاح البرهان: إطلاق سراح جميع المعتقلين فورا.

‏- رئيس المجلس الانتقالي عبدالفتاح البرهان: انتهاء تكليف ولاة الولايات.

‏- البرهان يعلن أنه ستتم محاسبة الفاسدين.

‏- البرهان يعلن أنه ستتم محاسبة المسؤولين عن سفك الدماء.

‏- البرهان: المجلس العسكري مسؤول عن حفظ الأمن.

‏- البرهان يعلن أنه سيتم تشكيل مجلس عسكري وتشكيل حكومة مدنية.

‏- البرهان يعلن أن الفترة الانتقالية ستكون لمدة عامين.

‏- رئيس المجلس الانتقالي عبدالفتاح البرهان: الدعوة مفتوحة للحوار لكل أطياف الشعب.

‏- رئيس المجلس الانتقالي عبدالفتاح البرهان: الوقف الشامل والفوري لإطلاق النار في كل السودان.

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