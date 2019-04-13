البرهان: نطلب من السودانيين مواطنين وأحزابا العودة إلى ممارسة الحياة الطبيعية

طلب رئيس المجلس الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان، السبت، من المواطنين السودانيين والأحزاب بالعودة لممارسة حياتهم الطبيعية. وحيا طالب البرهان، خلال خطاب بثه التلفزيون السوداني، "الشباب والمرأة السودانية على سلمية الثورة"، داعياً إلى حوار مع جميع المكونات السودانية.

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