ماذا قالوا عن الاعتصام؟.. 10 رسائل خطيرة من قوى الحرية والتغيير (تقرير)

عقدت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، مؤتمرًا صحفيًا، علقت فيه على الأوضاع التي تشهدها السودان الفترة الحالية.

وأكد تحالف "الحرية والتغيير" في السودان استمرار الاعتصامات لحين تتحقق مطالب الثورة، وإرسال وفد مكون من 10 أشخاص يمثلون التحالف لتقديم مطالبه للمجلس العسكري.

وقال الناطق باسم تحالف الإجماع الوطني، ساطع الحاج: "جماهيرنا ستكون موجودة في ساحات الاعتصام لحين تحقيق مطالب الثورة، وهي الضامن الحقيقي لتحقيق هذه المطالب".

وأعلن أنه "تم تفويض وفد من 10 أشخاص يمثلون تحالف الحرية والتغيير"، موضحا "ليس مهمة الوفد إجراء تفاوض أو حوار بل تقديم أجندتنا".

وحددت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، السبت، 3 مطالب رئيسية لفض الاعتصام المستمر أمام القيادة العامة للقوات المسلحة، وذلك بعد ساعات من تنحي رئيس المجلس الانتقالي العسكري عوض بن عوف، وتولي عبدالفتاح البرهان خلفا له.

وطالبت قوى التغيير، بضمان عملية النقل الفوري للسلطة إلى حكومة مدنية انتقالية عبر المجلس القيادي لقوى إعلان الحرية والتغيير، وإلغاء أي قرارات تعسفية من قيادات لا تمثلها ولا تمثل الشعب.

وأكدت على ضرورة التحفظ على كافة رموز السلطة الماضية من المتورطين في جرائم ضد الشعب حتى عرضهم على محاكمات عادلة يحاسبون فيها على ما اقترفوه.

وقالت قوى إعلان الحرية والتغيير، "حتى تنفيذ هذه المطالب كاملة علينا أن نتمسك باعتصامنا أمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالعاصمة وباعتصامنا في ولايات السودان المختلفة وبالإضراب الشامل حتى تنقل السلطة بالكامل لحكومة مدنية انتقالية تعبر عنكم وعن مطالب ثورتكم العظيمة".

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وأضافت أن المطالب المذكورة لا تقبل المساومة أو التلاعب، وأن تنحي النظام ونقل السلطة لحكومة مدنية انتقالية يجب أن يتم فوراً.

وأعلن تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان، رفضه لأي تشكيل عسكري يحكم البلاد، وتأكيده على أن "دور القوات المسلحة هو الانحياز للشعب وليس التسلط عليه".

وأكد التحالف في مؤتمر صحفي عقده في أعقاب إعلان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عوض بن عوف، تنازله عن منصبه، الجمعة، على أن "الشعب عبّر عن إرادته التي لا تقهر".

وأشار إلى أن "الشعب السوداني لن يتراجع إلى الخلف بعد معاناة لثلاثة عقود"، ووجه التحية للمتظاهرين الذين يواصلون اعتصامهم أمام قيادة الجيش، ولكل الضباط والجنود الذين حموا الاعتصام والتظاهرات.

ودعا التحالف إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين فورا، وشدد على رفض "أي تدخل أجنبي لتحديد مسار الانتفاضة"، وضرورة "إعداد دستور جديد يضمن التداول الديمقراطي للسلطة".

وطالب المجتمعون بقيام "دولة مدنية ديمقراطية لتحقيق نجاح الانتفاضة"، ودعوا لتصفية "أركان النظام الشمولي الذي حكم لمدة 30 عاما"، وشدد المجتمعون على استمرار الثورة نظرا لأن "أذرع نظام البشير ستقاتل بكل قوة للحفاظ على مكاسبها".

وفيما يتعلق بخيار إعلان حكومة الشعب المدنية، أوضح التحالف أن الأمر "مطروح على الطاولة إذا لم تتم الاستجابة لمطالبنا"، مبينا أن "وقف الحرب في دارفور من أهم أولويات الحكومة المدنية الانتقالية التي يفترض تشكيلها".