البرهان: إلغاء حظر التجوال وإطلاق سراح المحكوم عليهم بقرار الطوارئ

أعلن رئيس المجلس الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان، السبت، إلغاء قرار حظر التجوال. وتابع البرهان، خلال خطاب بثه التلفزيون السوداني، سيتم إطلاق سراح المحكوم عليهم بقرار الطوارئ خلال الفترة الماضية، وتفكيك كل الواجهات الحكومية وغير الحكومية الحزبية. Advertisements

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