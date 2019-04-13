ابرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لتحالف قوى الإجماع الوطني

- تحالف قوى الإجماع الوطني : نرفض اي تشكيل عسكري يحكم البلاد

- تحالف قوى الإجماع الوطني : نرفض مشاركة قواتنا المسلحة في حروب ضد جيراننا وفي المنطقة وان يكون السودان مسرحا للصراعات .

- تحالف قوى الإجماع الوطني :تشكيل وفد من ١٠ أشخاص لتقديم مطالب الجماهير الى مجلس عسكري .

- تحالف قوى الإجماع الوطني :لا نقبل ان تستلم رموز النظام السابق مقاليد الحكم ونرفض اي وصاية من المجتمع الدولي في تحديد أهداف ثورتنا

-تحالف قوى الإجماع الوطني : الجماهير ستتواصل الاعتصام حتى تحقيق مطالب الثورة.

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