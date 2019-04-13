ابرز ما جاء في بيان عبدالفتاح البرهان

إلغاء حالة الطوارئ و إطلاق جميع المعتقلين
إعفاء كل ولاء الولايات وتكليف قادة المناطق العسكرية
إعادة هيكلة كل مؤسسات الدولة
وتفكيك كل الواجهات الحكومية المبنية على المحاصصات
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