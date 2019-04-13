البرهان: تشكيل حكومية مدنية وفترة انتقالية مدتها عامان

أعلن رئيس المجلس الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان، السبت، أنه سيتم تشكيل حكومة مدنية متفق عليها. وأضاف البرهان، خلال خطاب بثه التلفزيون السوداني، أن الفترة الانتقالية مدتها عامان. وحيا "الشباب والمرأة السودانية على سلمية الثورة"، داعياً إلى حوار مع جميع المكونات السودانية. Advertisements كما أعلن البرهان: الغاء حظر التجوال وإطلاق سراح المحكوم عليهم بقرار الطوارئ، وتفكيك كل الواجهات الحكومية وغير الحكومية الحزبية. وقال: نعمل على توفير الخدمات التي تعين المواطنين على أعباء الحياة، طالباً من السودانيين مواطنين وأحزاباً العودة إلى ممارسة الحياة الطبيعية.

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