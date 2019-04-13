ترامب: عقد قمة ثالثة مع زعيم كوريا الشمالية سيكون أمرا جيدا

اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن عقد قمة ثالثة مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، ستكون فكرة جيدة، مشيرا إلى أن كوريا الشمالية لديها إمكانات هائلة للنمو والنجاح الاقتصادي.

وقال ترامب، في تغريدات، على تويتر اليوم السبت، "أتفق مع كيم جونغ أون من كوريا الشمالية أن علاقتنا الشخصية لا تزال جيدة جدا، وربما يكون المصطلح ممتازة أكثر دقة، وأن عقد قمة ثالثة سيكون جيدا حيث أننا نفهم تماما موقف بعضنا البعض".

وأضاف ترامب: "تتمتع كوريا الشمالية بإمكانيات هائلة للنمو الاستثنائي والنجاح الاقتصادي والثروات تحت قيادة الرئيس كيم. إنني أتطلع إلى اليوم، الذي قد يكون قريبا، حيث يمكن إزالة الأسلحة النووية والعقوبات، ثم أشاهد كوريا الشمالية تصبح واحدة من أنجح دول العالم".

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قال اليوم السبت إن انهيار المحادثات مع الولايات المتحدة زاد من مخاطر العودة إلى التوتر السابق، مضيفا أنه لن يكون مهتما بلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة أخرى إلا إذا اتبعت الولايات المتحدة النهج الصحيح.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن كيم قال أيضا إنه سوف ينتظر "لنهاية هذا العام" لصدور قرار من الولايات المتحدة.

وكان ترامب قال يوم الخميس إنه منفتح على لقاء كيم مجددا. لكن الزعيم الكوري الشمالي قال في خطابه يوم الجمعة إن النتيجة في هانوي دفعته إلى التشكك في الاستراتيجية التي تبناها العام الماضي بخصوص المشاركة الدولية والمحادثات مع الولايات المتحدة.