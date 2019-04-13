ظن جمهوره أنها "خدعة"... وفاة فنان على المسرح

توفي فنان كوميدي بريطاني، على المسرح، بعد إصابته بأزمة قلبية، وسط ضحكات الجمهور، الذي ظن أن الأمر فقرة كوميدية.

وذكرت صحيفة "ذا صن"، البريطانية، أمس الجمعة، أن الجمهور اعترف بأنهم كانوا يضحكون أثناء مشاهدة الكوميديان البريطاني، إيان كونوجيتو، وهو ينهار على كرسيه فوق خشبة المسرح، وهو يعاني من نوبة قلبية شديدة، بدعوى أنه يؤدي فقرة مضحكة.

وأوردت الصحيفة البريطانية أن إيان جلس على كرسيه واسترخى لمدة دقائق، بنهاية عرضه في حانة "ذا أتيك" في مدينة بيستر البريطانية، الليلة الماضية.

ويبدو أن ما دفع المشاهدين للاعتقاد أنه يتظاهر بالإصابة بأزمة قلبية دون تردد، هو أن الكوميدي كان يمزح بشأن الإصابة بأزمة قلبية قبل 10 دقائق فقط من وفاته.

ونقلت الصحيفة على لسان أحد الحضور، إن الجميع ظن أنها مجرد مزحة وجزء من العرض، لكنهم صدموا عندما أدركوا ما حدث، وأنهم جلسوا يراقبونه ويضحكون عليه، لمدة 5 دقائق.

وبعد مرور عدة دقائق على الكوميدي دون حركة، اقترب أحد عمال الحانة من المسرح، وأدرك ما حدث للفنان، واستدعى سيارة إسعاف وطلب من الجمهور المغادرة، فيما كان يحاول إنعاشه.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن إيان عاني من قبل، من مرض بالقلب ويتناول أدوية، وعندما حضرت سيارة الإسعاف، كان الفنان الكوميديان البريطاني قد فارق الحياة.