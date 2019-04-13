"الحرية والتغيير": الاعتصام مستمر لحين تحقيق مطالب الثورة

اوقال الناطق باسم تحالف الإجماع الوطني، ساطع الحاج، في مؤتمر صحفي اليوم السبت "جماهيرنا ستكون موجودة في ساحات الاعتصام لحين تحقيق مطالب الثورة، وهي الضامن الحقيقي لتحقيق هذه المطالب".
وأعلن أنه "تم تفويض وفد من 10 أشخاص يمثلون تحالف الحرية والتغيير"، موضحا "ليس مهمة الوفد إجراء تفاوض أو حوار بل تقديم أجندتنا".
وأشار إلى أن المطالب تتمثل في "مهمة تأمين مطالب الجماهير بإقامة وتعزيز حكم مدني، يتكون من مجلس سيادة مدني، وتشكيل مجلس وزراء بسلطات تنفيذية واسعة، ومجلس تشريعي".
وأعلن وزير الدفاع السوداني، عوض بن عوف، الخميس الماضي، الإطاحة بالرئيس السوداني، عمر حسن البشير، الذي اندلعت ضده مظاهرات امتدت لأربعة أشهر، تطالبه بالرحيل عن السلطة، على خلفية ارتفاع الأسعار وتراجع مستويات المعيشة.
واتخذ ابن عوف، قرارات عدة بتشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى الحكم لعامين اثنين، وتعطيل الدستور الانتقالي لعام 2005، وإعلان الطوارئ لثلاثة أشهر وحظر التجول لمدة شهر من الساعة العاشرة مساء حتى الرابعة صباحا، وحل مجلس الوزراء وتكليف وكلاء الوزراء بتسيير الأعمال.
وتنازل ابن عوف عن منصبه، أمس الجمعة، عقب مطالبات المعارضة السودانية باستقالته، باعتباره كان نائبا للرئيس المعزول البشير، معلنا اختيار الفريق أول عبد الفتاح برهان، رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي الذي تولى إدارة شؤون البلاد.
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