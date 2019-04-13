ملخص لأبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لقوي التغيير

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السبت 13/أبريل/2019 - 03:10 محسين بشير
لن نرضى باستلام رموز النظام في الجيش للسلطة .
لابد من إطلاق سراح كل المعتقلين فما زال عدد من المعتقلين من دارفور وغيرهم يجب إطلاق سراحهم.
نرفض أي وصاية من المجتمع الدولي في تحديد من يمثل الشعب السوداني.
دور القوات المسلحة هو الانحياز للشعب وليس التسلط عليه.
الشعب عبر عن إرادته التي لا يمكن قهرها.
الشعب السوداني لن يرجع إلى الوراء بعد معاناة ثلاثين عاما.
يحب تحقيق دولة مدنية ديمقراطية.
لابد من إطلاق سراح كل المعتقلين فما زال عدد من المعتقلين من دارفور وغيرهم يجب إطلاق سراحهم.
نرفض أي وصاية من المجتمع الدولي في تحديد من يمثل الشعب السوداني.
دور القوات المسلحة هو الانحياز للشعب وليس التسلط عليه.
الشعب عبر عن إرادته التي لا يمكن قهرها.
الشعب السوداني لن يرجع إلى الوراء بعد معاناة ثلاثين عاما.
يحب تحقيق دولة مدنية ديمقراطية.
لابد من مواصلة الاعتصام حتى تحقيق كل المطالَب وعلى رأسها إزالة رموز النظام.
تحية لكل الضباط الشرفاء الذين قاموا بحماية المتظاهرين.
يجب تصفية أركان النظام الشمولي الذي حكم لثلاثين عاما.
البشير هو من عين بن عوف ومن عين برهان.
يجب اعداد دستور جديد يضمن التداول الديمقراطي للسلطة.
نحن نواجه دولة عميقة ولابد من المحاسبة.
إشادة بدور المرأة في انتفاضة السودان ودورها البارز.
الثورة مستمرة حتى يتفكك النظام وتتحقق مطالب السودانيين.
ما زلنا نتعامل مع أبناء الحركة الإسلامية في الجيش وليس الجيش حتى الآن.
تحية لكل الضباط الشرفاء الذين قاموا بحماية المتظاهرين.
يجب تصفية أركان النظام الشمولي الذي حكم لثلاثين عاما.
البشير هو من عين بن عوف ومن عين برهان.
يجب اعداد دستور جديد يضمن التداول الديمقراطي للسلطة.
نحن نواجه دولة عميقة ولابد من المحاسبة.
إشادة بدور المرأة في انتفاضة السودان ودورها البارز.
الثورة مستمرة حتى يتفكك النظام وتتحقق مطالب السودانيين.
ما زلنا نتعامل مع أبناء الحركة الإسلامية في الجيش وليس الجيش حتى الآن.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.