ملخص لأبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لقوي التغيير

لن

نرضى باستلام رموز النظام في الجيش للسلطة .

لابد

من إطلاق سراح كل المعتقلين فما زال عدد من المعتقلين من دارفور وغيرهم يجب إطلاق سراحهم.

نرفض

أي وصاية من المجتمع الدولي في تحديد من يمثل الشعب السوداني.

دور

القوات المسلحة هو الانحياز للشعب وليس التسلط عليه.



الشعب عبر عن إرادته التي لا يمكن قهرها.

الشعب السوداني لن يرجع إلى الوراء بعد معاناة ثلاثين عاما.



يحب

تحقيق دولة مدنية ديمقراطية.