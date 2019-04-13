تحالف الحرية و التغيير:متمسكين ببرنامج اعلان الحرية والتغيير

رفض القوي الموقعة علي اعلان الحرية والتغيير التفاوض و الحوار واكد ان المجموعة التي شكلت هي لرفع طلباتهم للمجلس العسكري ليقوم بتنفيذها وليس للتفاوض او الحوار معه
واضاف ان ما تم بالامس بتعيين البرهان هو تفاهم داخلي وليست انقلاب ونحن متمسكين ببرنامجنا الوردت في اعلان الحرية والتغيير وهو لابد من تفكيك مؤسسة الحركة الاسلامية
واضاف القوي نحن منتظرين البيان لنعرف مع من نتعامل مع الجناح العسكري ام الحركة الاسلامية
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