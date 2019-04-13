قوي الحرية :ما تبقي اصعب من ما مضي

حيا المتحدث باسم قوي الاجماع الوطني استاذ كمال بولاد الصحافة التي عملت في ظروف خاصة ووقف جنبا علي جنب مع الشعب السوداني واؤكد في المؤتمر الصحفي لقوي التغيير والحرية بالخرطوم اننا في قوي الاجماع الوطني نعمل بقدر عال وجيد للانسجام الضروري في مواجهة تعقيدات المرحلة القادمة واضاف ما تبقي اصعب من ما مضي ونحن نواجه دولة عميقة ظلت تعمل لثلاثين عاما وافسدت بدرجة كبيرة جدا

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