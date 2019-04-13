مؤتمر صحفي لتحالف قوي اعلان الحرية والتغيير

قال رئيس تجمع المهنيين في مؤتمر صحفي بالخرطوم شعبنا وقواه السايسة جميعنا نرفض اي تشكيل عسكري يتولي السلطة في البلاد واضاف نرفض اي وصايا من المجتمع بما يخص الثورة السودانية وضوره المساعده في انتقال السلطة سلميا فقط وطالب القوي الموقعة علي اعلان الحرية والتغيير بضرورة اطلاق سراح المعتقلين فورا

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