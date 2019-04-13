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رفض واسع للبرهان وتذمر من دعوة تجمع المهنيين لمواصلة الاعتصام

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واجهت دعوة تجمع المهنيين للمعتصمين بمواصلة الاعتصام وعدم مغادرة ميدان الاعتصام انتقادات من قبل جزء من الشارع وقوبلت الدعوة بالرفض من البعض فيما انقسمت الشارع حسب متابعات محرر سودان نوز 365 بين مؤيد ومعارض .

وفي ذات المنوال هنالك رفض واسع لتولي عبدالفتاح البرهان لرئاسة المجلس العسكري الانتقالي، وتحمع المهنيين السودانيين يطالب بحل حزب المؤتمر الوطني ومصادرة امواله لصالح الدولة وحل المجلس الوطني، ومحاكمة رموز النظام...

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