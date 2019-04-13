عاجل| استقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني

رئيس المجلس العسكري الانتقالي يقبل استقالة الفريق صلاح قوش من رئاسة جهاز الأمن بعد ان تقدم المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطنى بالسودان صلاح عبد الله قوش، باستقالته من منصبه مديراً لجهاز الأمن .

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