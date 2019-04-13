المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان يعتزم زيارة موسكو في 25 أبريل

صرح مبعوث الرئيس الروسي إلى أفغانستان مدير القسم الثاني لشؤون آسيا بوزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، اليوم السبت، أن المبعوث الأمريكي الخاص للمصالحة الأفغانية زلماي خليل زاد، يعتزم زيارة موسكو في 25 أبريل الحالي، للمشاركة في المشاورات الثلاثية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

وقال كابولوف، لوكالة "سبوتنيك": "من المقرر أن تجري الزيارة في الـ25 والعشرين، نعم. سيشارك في المشاورات الثلاثية (روسيا الصين والولايات المتحدة الأمريكية)".

وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن خليل زاد ليس لديه أي اتصالات أخرى مقررة بوزارة الخارجية الروسية.

وكانت موسكو قد استضافت مطلع فبراير وعلى مدى يومين اجتماعا للمصالحة الأفغانية ضم أطراف وسياسيين بارزين مع حركة "طالبان" وبغياب الحكومة الأفغانية، في مسعى لإنجاح التحركات في إنهاء الصراع الدامي في البلاد.

ورغم التطور الحاصل في الموقف الحكومة الأفغانية تتجه الأنظار صوب حركة "طالبان"، التي لطالما رفضت الانخراط في حوار مع الحكومة الأفغانية ووصفتها "بالدمى بأيدي الأمريكيين".

كما أن هذه التحركات تأتي على أعتاب انطلاق جولة جديدة من مباحثات السلام بين الولايات المتحدة وحركة "طالبان" خلال الأيام المقبلة.