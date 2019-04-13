وزير الداخلية التركي يفجر مفاجأة.. ماذا قال؟

وقال "صويلو"، إذا استطاعت المعارضة إثبات أن شرطة المدينة قامت بحملات في المنازل لمعرفة من الذي يدلي به الناخبون، بعد الانتخابات في اسطنبول، سوف يستقيل.
وأكد "صويلو"، أن شرطة اسطنبول لم تقم بأي من هذه الحملات.
وفي وقت سابق، قال حزب الشعب الجمهوري المعارض، إنه بعد الانتخابات في اسطنبول، شنت الشرطة حملات على منازل السكان في عدة مناطق في المدينة.
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