الفريق البرهان ما له وما عليه

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

الإعلان عن تعيين الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي وجد قبولا وارتياحا كبيرا وسط الشارع السوداني وذلك بمجرد إذاعة الفريق أول عوض بن عوف لبيان تنحيه واعفاء الفريق أول كمال عبد المعروف من منصبه كنائب لرئيس المجلس العسكري الانتقالي .

الفريق اول عبد الفتاح البرهان تم تعيينه في فبراير واليا لإحدى الولايات من قبل الرئيس المعزول عمر البشير لكن الرجل اعتذر عن التكليف وأعطاه هذا الموقف رصيدا كبيرا في مقبوليته لدي الناس ، وايضا تحدثت الأنباء أن الفريق أول البرهان كان قائد القوات التي حمت المعتصمين أمام القيادة العامة بل تبادل جنوده النار مع القوات الأمنية التي هاجمت المعتصمين وحاولت تفريقهم بالقوة وهذا الموقف ايضا يحسب للرجل ويعتبر نقطة إيجابية إضافية في سجله مما يدفع البعض للتفاؤل أنه سينجح.

ايضا يتحدث الناس أن الفريق أول عبدالفتاح البرهان رجل مهني بحت وليس له انتماء سياسي أو حزبي – كما يتناقل الكثيرون بغض النظر عن دقة المعلومة من عدمها – وهذه الصفة ايضا تحسب له ولصالحه وتجعل الناس متفائلة بفرص نجاحه كذلك .

ومن النقاط التي تحسب للرجل وتجعل فرص نجاحه اوفر أنه قد نزل الى ساحة المعتصمين واستمع إليهم وقد تداول الناشطون صورة له جمعته وسط ميدان الاعتصام بالرئيس السابق لحزب المؤتمر السوداني الاستاذ ابراهيم الشيخ الذي طالبه بالانحياز للشعب وتولى القيادة وكون الرجل ينزل الى الساحة ويستمع للمعتصمين فإنه موقف لصالحه سواء جاء تعيينه اليوم نتيجة هذا الموقف ام لا.

شي آخر مختلف لابد أن نشير إليه وهو أن معلومات انتشرت عن أن الفريق أول البرهان كان – وما زال – هو المسؤول عن تفويج الجنود السودانيين لليمن والاشراف على هذا الملف وهذه نقطة سوداء بل بالغة السواد في صفحة الرجل إذ أن القبول بدور صغر أو كبر في الحرب على اليمن يجعل الناس تخشى من انصاف وعدل الرجل لان من لا تهزه جرائم جيوش التحالف في اليمن ضد اطفالها الأبرياء فإنه غير مأمون على شعبه ، وايضا يخاف الناس أن الرجل طالما هو صاحب دور أساسي في الحرب على اليمن وقتل اطفالها فإنه ربما يكون ضمن المنظومة العسكرية والأمنية المرتبطة بالسعودية والإمارات وهذه المنظومة مرتبطة بلا شك بامريكا وإسرائيل ، وهذا شيء جدير بأن يخافه الناس ويتحسبون له ، وربما لم يكن الرجل بهذا القدر من التآمر والارتباط الواضح بمحور السعودية والإمارات وامريكا إذ ربما كان رجلا بسيطا ساذجا يمكن استغلاله واستغفاله والوصول عبره الى مايريد العدو وايضا هذه مثلبة كبرى قد تجعل الرجل ليس أهلاً للثقة فيه .

انها مجرد ملاحظات اولية سجلناها بعد الاستماع إلى بيان الفريق أول ابن عوف بتنحيه وتعيين الفريق البرهان خلفا له .