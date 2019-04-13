شكرا الفريق ابن عوف

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

حراك كبير جدا انتظم الشارع الأيام الماضية حيث شكل السادس من أبريل يوما فاصلا في تاريخ السودان وظلت الجموع الهادرة تتزايد يوما بعد آخر الى ان اعلن الجيش إزاحته للبشير فاحتفلت الجموع بالانتصار لكنها اعتبرته لم يكتمل واصرت على مواصلة الثورة رافضة ابن عوف واللجنة الأمنية ككل التي اعتبرتها جزء من آلة الرئيس المعزول لقمع المحتجين منذ بداية الحراك الشعبي الحالي في منتصف ديسمبر الماضي ، وبعد إذاعة البيان الذي اعلن عن حل مؤسسة الرئاسة والتحفظ على الرئيس وحل الجهازين التشريعي والتنفيذي في المركز والولايات و تعطيل العمل بالدستور وتولي السلطة عبر مجلس عسكري انتقالي لمدة سنتين يهيئ البلد للانتقال الى الحكم المدني ، بعد ذلك أعلن الثوار بقاءهم في الميدان الي أن يتحقق النصر الكامل .

ما ان انتهي السيد عوض بن عوف من تلاوة بيانه حتى تعالت الأصوات الرافضة للاجراء واعتبر غالب اهل السودان أن ماجري ليس إلا سرقة لثورتهم وإعادة إنتاج للنظام السابق ومحاولة إخراجه بصورة جديدة وبرفض الشارع لشكل التغيير أضحت الأزمة أكثر تعقيدا مما جعل الاحتمالات مفتوحة علي كل الاتجاهات وكان الخوف من المجهول ومايمكن أن تؤول إليه الأمور هو الذي يزعج الناس .

الرفض الشعبي الكبير للجنرال ابن عوف وجد قبولا عند الرجل نفسه وعند المؤسسة العسكرية وحسنا فعل الرجل بإعلانه التنازل عن المنصب وكذلك إعفاء نائبه الفريق كمال عبد المعروف واختيار الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي وهو قرار لابد أن يجد الإشادة الكبيرة به وبمن اتخذه وهو يجنب البلد الانزلاق الى الفتنة ويرسي ثقافة التنحي الطوعي .

الفريق ابن عوف وان كانت للناس عليه تحفظات كبرى أعلنوا عنها بمجرد توليه الرئاسة فإنه بإعلانه التنحي واعفاء نائبه الفريف كمال عبد المعروف يستحق الشكر ولكن بلا شك الشكر والتقدير الغير محدود للشعب الثائر في الميدان الذي أصر على تطبيق ما طلبه وهتف به المحتجون في الطرقات والمعتصمون امام مبنى القيادة العامة وهم الذين صنعوا هذا الانتصار العظيم ، والمعروف أن الرئيس الجديد للمجلس العسكري الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان هو أحد الأسماء التي تجد قبولا كبيرا وسط المحتجين وقد طالب به الكثيرون والبعض ناشده أن يتولى الأمر وينحاز لصف الجماهير وعليه فإن تعيينه يعتبر نقطة تحول كبرى في مسيرة الأحداث وستنتج تحولا إيجابيا باذن الله.

شكرا الفريق ابن عوف فقد استجبت لمطالب شعبك وهذا يحسب لك.