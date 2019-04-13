مواجهات نارية في بطولة الامم الافريقية بمصر

الخليج 365 :

أسفرت قرعة بطولة أمم أفريقيا 2019، التي أُقيمت مساء الجمعة، في منطقة الأهرامات بمصر، عن وقوع الفراعنة، المستضيف، في مجموعة سهلة نسبيًا، مع الكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وزيمبابوي.

وجاء المنتخب الكاميروني، حامل اللقب، في مجموعة متوازنة، مع غانا وبنين، وغينيا بيساو، فيما وقع المنتخب المغربي في المجموعة الأقوى بالبطولة مع كوت ديفوار، وجنوب أفريقيا، وناميبيا وحل منتخب الجزائر في مجموعة متوازنة نسبيًا، مع السنغال، وغينيا، وتنزانيا، بينما جاء المنتخب التونسي مع مالي، وموريتانيا، وأنجولا.

ومن المقرر إقامة النسخة الـ23 من بطولة الأمم الأفريقية في مصر، خلال الفترة من 21 يونيو/حزيران، إلى 19 يوليو/تموز المقبلين.

وتقام البطولة للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا، كما تم نقلها إلى فصل الصيف، بدلا من إقامتها المعتادة سابقا في مطلع العام.

وشهد حفل القرعة حضور العديد من مسؤولي كرة القدم الأفريقية والعربية والعالمية، إضافة لكوكبة من النجوم التاريخيين في القارة السمراء على رأسهم الإيفواري يايا توريه، والمغربي مصطفى حجي، والسنغالي الحاج ضيوف، والمصري أحمد حسن الذين سحبوا القرعة.

نتيجة القرعة

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المجموعة الأولى مصر الكونغو الديمقراطية أوغندا زيمبابوي

المجموعة الثانية نيجيريا غينيا مدغشقر بوروندي

المجموعة الثالثة السنغال الجزائر كينيا تنزانيا

المجموعة الرابعة المغرب كوت ديفوار جنوب أفريقيا ناميبيا

المجموعة الخامسة تونس مالي موريتانيا أنجولا

المجموعة السادسة الكاميرون غانا بنين غينيا بيساو

طريقة التأهل من دور المجموعات

يقضي نظام البطولة في نسختها الجديدة، التي تشهد مشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى، بتأهل صاحبي المركزين الأول الثاني في كل مجموعة بنهاية الدور الأول إلى الدور الثاني (دور الـ16) كما يرافقها أفضل 4 منتخبات جاءت في المركز الثالث.

وفي نهاية فعاليات الدور الأول (دور المجموعات) ، يكون ترتيب المنتخبات الأربع في المجموعة طبقا لعدد النقاط التي يحصدها كل فريق في مبارياته الثلاث بالمجموعة.

وإذا تساوى فريقان أو أكثر في عدد النقاط يكون الترتيب طبقا لعدة معايير تطبق تباعا لحين حسم أحدها للترتيب حيث يأتي في مقدمتها النقاط التي يحصدها كل من هذه الفرق في مواجهة الفريق أو الفرق المتساوية معه في عدد النقاط، فإذا استمر التساوي يتم اللجوء لمعيار فارق الأهداف في المواجهات المباشرة بين الفريقين أو الفرق المتساوية.

وإذا استمر التساوي يتم اللجوء للمعيار الثالث وهو عدد الأهداف التي سجلها هذا الفريق في مرمى الفريق أو الفرق المتساوية معه في رصيد النقاط.

وإذا استمر التساوي، يتم اللجوء للمعايير التالية تباعا أيضا، وهي فارق الأهداف العام في المجموعة، ثم رصيد الأهداف المسجلة لكل فريق، وأخيرا إجراء قرعة بين الفريقين أو الفرق المتساوية، لتحديد المتأهل منها إلى الدور الثاني.