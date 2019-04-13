ومن جانبه، قال المعهد القومي للهجرة، إن المهاجرين يتصرفون بطريقة "معادية" و"عدوانية"، واتهمهم بمهاجمة الشرطة المحلية في ميتابا، وهي قرية مكسيكية تقع بين الحدود ومدينة تاباتشولا القريبة.
ولم يحدد المعهد جنسيات المهاجرين، لكنهم عادةً من أمريكا الوسطى.
كانت هذه تفاصيل خبر مهاجرون يكسرون بوابة حدودية ويدخلون المكسيك للوصول إلى أمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.