"إحتواء المعارضة".. أول تحركات عبدالفتاح البرهان (تقرير)

سجل رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني (المتنحي) الفريق ركن عوض بن عوف، اسمه في قائمة "جينيس" للأرقام القياسية، بعدما اختار التنحي بعد نحو 48 ساعة من قيادته جمهورية السودان وتعيين عبدالفتاح البرهان، ليأتي في أسفل قائمة الرؤساء السودانيين عمراً على كرسي الحكم، وفق ما جاء في صحيفة "عكاظ" السعودية ، اليوم السبت.

ويتصدر الرئيس المعزول عمر البشير القائمة بـ30 عاماً، بعد تقلده الموقع في انقلاب عسكري عام 1985، وينافسه في طول المدة الرئيس السوداني الراحل جعفر نميري اذ استمرت سنوات حكمه 16 عاماً، قبل أن ينتفض عليه السودانيون في ثورة أبريل 1985.

أما الصادق المهدي الذي تولى رئاسة الوزراء منتخباً في الفترة التي أعقبت سقوط نظام نميري فلم يهنأ في مقعده غير 4 سنوات، بعدما أطاح به انقلاب البشير.

ويحفظ السودانيون كثيراً من الود للمشير سوار الذهب رئيس المجلس الانتقالي العام 1985 لتسليمه السلطة طوعاً للمدنيين، واستمرت فترة حكمة نحو عام، وينافسه في المدة الفريق المتنحي عوض بن عوف الذي تقاعد عن موقعه بعد 48 ساعة، مسلماً راية الجمهورية السودانية تحت ضغوطات شعبية عارمة، لزميله في القوات المسلحة السودانية عبدالفتاح البرهان.

وأصدر "تجمع المهنيين السودانيين" المعارض بيانا حول التطورات الأخيرة في البلاد، عبر فيه عن رفضه تعيين عبد الفتاح البرهان رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي، خلفا لوزير الدفاع عوض بن عوف.

وقال التجمع في البيان مخاطبا الجيش: "لا لأوجه تتبدل أقنعتها من البشير إلى ابن عوف والبرهان"، مشددا على أن مطالب الشعب من السلطات "لا تقبل المساومة أو التلاعب بها".

ودعا التجمع، الذي يعد إحدى القوى الأساسية التي تقود الحراك الشعبي ضد المنظمة السياسية القائمة، القوات المسلحة إلى "ضمان نقل فوري للسلطة إلى حكومة مدنية انتقالية عبر المجلس القيادي لقوى إعلان الحرية والتغيير، وإلغاء أي قرارات تعسفية من قيادات لا تمثلها ولا تمثل الشعب، والتحفظ على جميع رموز السلطة الماضية من المتورطين في جرائم ضد الشعب حتى عرضهم على محاكمات عادلة يحاسبون فيها على ما اقترفوه".

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وحث التجمع المواطنين على التمسك بالاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في العاصمة الخرطوم وفي الولايات، وبالإضراب الشامل حتى نقل السلطة كاملة لحكومة مدنية انتقالية.

"تجمع المهنيين": التطورات الأخيرة انتصار لإرادة الجماهير

ووصف التجمع تنحي وزير الدفاع عوض بن عوف عن رئاسة المجلس العسكري الانتقالي وإقالة نائبه كمال عبد المعروف من منصبه في وقت سابق من اليوم بـ"الانتصار لإرادة الجماهير".

وفي أعقاب تصريح بن عوف دعا التجمع المواطنين للخروج إلى الشوارع وساحة الاعتصام والمبيت فيها، مجددا نداءه لكسر حظر التجوال ليلا المفروض الخميس بالتزامن مع إعلان الجيش السوداني عزل الرئيس عمر البشير وتشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى قيادة البلاد خلال فترة انتقالية مدتها عامان.

وقالت قناة "سكاي نيوز عربية"، إن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، سيلتقي مع عدد من قوى المعارضة، السبت، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على تنصيبه رئيسا للمجلس خلفا لعوض بن عوف.

وأوضح القناة، أن البرهان سيلتقي قادة من أحزاب الأمة القومي والشيوعي والمؤتمر السوداني والناصري والبعث، مضيفا أن هذه المباحثات تهدف إلى بحث "مسألة تشكيل الحكومة المقبلة".

