خطاب المحامي وجدي صالح للجماهير في ساحة الاعتصام في نقاط

خاطب الأستاذ وجدي صالح المحامي جماهير الثوار أمام بوابة القياده العامة لقوات الشعب المسلحه، حيث أكد على الآتي 1- التمسك بالاعتصام والاستمرار في الاضراب العام المعلن

2- نطالب الثوار في كل الولايات والمدن بالاستمرار في الإعتصام والتظاهرات

3- عدم الالتفات الشائعات التي يروج لها عناصر النظام وتلقي المعلومات من مصدرها (قوى إعلان الحرية والتغيير)

كما أكد على التمسك بما ورد في إعلان الحرية والتغيير للانتقال سلطة انتقالية مدنية الذي يتمثل في:-

أ- مجلس سيادة

ب- مجلس وزراء انتقالي

ج- مجلس تشريعي انتقالي

علي ان يتم التوافق علي ذلك من قبل قوى الحرية والتغيير.كما رفض أي صيغة لمجلس عسكري انتقالي مؤكدا على التقدير العالي لقوات الشعب المسلحة ضباط وضباط صف وجنود.

د- تفكيك كل مؤسسات النظام وإلغاء قوانينه وسياساته.

ه- التاكيد علي تمسك قوى إعلان الحرية والتغيير بالأهداف التي استشهد من أجلها شهدائنا الكرام وتقديم كل من أجرم في حق الشعب السوداني إلى المحاكمة العادلة.

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