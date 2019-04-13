البرلمان العربي يطالب بمواجهة عدوان إيران على اليمن

طالب رئيس البرلمان العربي، مشعل السلمي، السبت، بإجراءات عاجلة وعملية لحماية أطفال اليمن من جرائم الحوثيين.

وقال السلمي، في أول اجتماع للبرلمان اليمني منذ انقلاب الحوثيين يعقد في مدينة سيئون: "نطالب المجتمع الدولي بمواجهة العدوان الإيراني السافر على اليمن".

كذلك، طالب رئيس البرلمان العربي الأمم المتحدة بتسمية الطرف المعرقل لاتفاق ستوكهولم بشأن مدينة الحديدة.

انطلقت، السبت، الجلسة الأولى للبرلمان اليمني في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، بحضور الرئيس عبدربه منصور هادي، بعد توقف لأكثر من أربعة أعوام منذ انقلاب ميليشيات الحوثي على الشرعية.

وبدأت عملية انتخاب هيئة الرئاسة البرلمانية بمشاركة 141 نائباً، حيث تم اختيار سلطان البركاني رئيساً للبرلمان بالإجماع.

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وعقب انتخابه قال البركاني إن إيران تسعى عبر المشروع الحوثي لتثبيت نفوذها من اليمن إلى لبنان.

وأضاف أن "اجتماع البرلمان في سيئون يأتي متوافقاً مع مواد الدستور"، مشدداً: "نحن مصممون على هزيمة انقلاب الحوثيين ليستعيد الشعب اليمني دولته".

كما أشاد بدور تحالف دعم الشرعية في وجه الانقلاب، مشدداً على أن الانقلابيين يعملون على تنفيذ برنامج فارسي وينفذون مخططاً يستهدف اليمن وجيرانه.

وتابع: "نمد أيدينا للسلام وندعم أي جهد محلي أو إقليمي أو دولي لتحقيقه، كما ندعو الحوثيين للجنوح للسلم ونبذ العنف وفقاً للقرارات الدولية".