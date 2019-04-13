رئيس المجلس العسكري يفرج عن جميع ضباط الجيش المعتقلين

كشفت مصادر فجر السبت، إقرار الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الإفراج عن جميع ضباط الجيش المعتقلين بتهمة مخالفة تعليمات القيادة السابقة.

ووفقا للعين الإخبارية، جدير بالذكر أنه تم اعتقال عدد من ضباط الجيش بقرار من الرئيس المعزول عمر البشير، عقب قيامهم بحماية الاعتصام وتأييد الحراك الشعبي والهتاف مع المحتجين.

وفي وقت لاحق أمس الجمعة، تنحى رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عوض بن عوف، وأعلن التنازل عن منصبه واختيار الفريق أول عبدالفتاح البرهان خلفا له.

وعقب الإعلان عمّت الفرحة الشارع السوداني، وبدت الأوساط السياسية متفائلة إزاء هذا الاختيار، حيث يعد الفريق أول عبدالفتاح البرهان من الوجوه العسكرية صاحبة الخبرة الطويلة المقبولة في الشارع السوداني، خاصة أنه لا يحمل ولاءات سياسية لأي طرف سياسي باستثناء ولائه للشعب السوداني.

