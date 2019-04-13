مالطا تعلن عن صفقة لتوزيع 64 مهاجرا من سفينة غير حكومية على 4 دول

أعلنت مالطا عن صفقة لتوزيع 64 مهاجرًا تم إنقاذهم في عرض البحر قبالة ليبيا قبل 10 أيام بين أربع دول في الاتحاد الأوروبي.

وقالت مالطا، اليوم السبت، إنه سيتم توزيع المهاجرين بين ألمانيا وفرنسا والبرتغال ولوكسمبورغ، ويتم نقل المهاجرين إلى السفن المالطية ونقلهم إلى الميناء.

ومع ذلك، ذكرت السلطات المالطية، أن سفينة المساعدات التي تحمل العلم الألماني، والتي تسمى "آلان كردي"، لن يُسمح لها بدخول موانئها.

ورفضت كل من مالطا وليبيا السماح لسفن الإنقاذ الإنسانية بدخول موانئها، قائلين، إن أنشطتها قبالة ليبيا تشجع المتاجرين بالبشر.