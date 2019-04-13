وقالت مالطا، اليوم السبت، إنه سيتم توزيع المهاجرين بين ألمانيا وفرنسا والبرتغال ولوكسمبورغ، ويتم نقل المهاجرين إلى السفن المالطية ونقلهم إلى الميناء.
ومع ذلك، ذكرت السلطات المالطية، أن سفينة المساعدات التي تحمل العلم الألماني، والتي تسمى "آلان كردي"، لن يُسمح لها بدخول موانئها.
ورفضت كل من مالطا وليبيا السماح لسفن الإنقاذ الإنسانية بدخول موانئها، قائلين، إن أنشطتها قبالة ليبيا تشجع المتاجرين بالبشر.
كانت هذه تفاصيل خبر مالطا تعلن عن صفقة لتوزيع 64 مهاجرا من سفينة غير حكومية على 4 دول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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