- 1/2
- 2/2
الخليج 365 :
اقترب بنفيكا من التأهل للدور نصف النهائي لليوروباليج، بعدما تغلب على ضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني بنتيجة 4-2، في ذهاب ربع النهائي، ويعود الفضل في ذلك إلى فيها إلى البرتغالي الشاب جواو فيليكس الذي سجل “هاتريك”.
ووفقًا لصحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن برشلونة أرسل كشافيه لحضور المباراة، من أجل متابعة فيليكس ولوكا يوفيتش مهاجم فرانكفورت.
وكشفت الصحيفة أن برشلونة يفكر في أن يكون فيليكس “19 عامًا” خليفة للويس سواريز في هجوم البارسا.
ويحظى فيليكس باهتمام أندية ريال مدريد ومانشستر يونايتد وليفربول وبوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان، الأمر الذي دفع بنفكيا للتفكير في تأمين لاعبه الشاب.
ويستمر عقد فيليكس حتى عام 2023، بشرط جزائي يصل إلى 120 مليون يورو، إلا أن بنفيكا يرغب في تمديد التعاقد، مع رفع الشرط الجزائي إلى 200 مليون يورو.
كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يبحث عن خليفة سواريز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.