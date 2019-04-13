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برشلونة يبحث عن خليفة سواريز

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شهاب محمد - الخرطوم - 3 أشياء يمكن أن تدمر خلال هذا الموسم

الخليج 365 :

اقترب بنفيكا من التأهل للدور نصف النهائي لليوروباليج، بعدما تغلب على ضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني بنتيجة 4-2، في ذهاب ربع النهائي، ويعود الفضل في ذلك إلى فيها إلى البرتغالي الشاب جواو فيليكس الذي سجل “هاتريك”.

ووفقًا لصحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن برشلونة أرسل كشافيه لحضور المباراة، من أجل متابعة فيليكس ولوكا يوفيتش مهاجم فرانكفورت.

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وكشفت الصحيفة أن برشلونة يفكر في أن يكون فيليكس “19 عامًا” خليفة للويس سواريز في هجوم البارسا.

ويحظى فيليكس باهتمام أندية ومانشستر يونايتد وليفربول وبوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان، الأمر الذي دفع بنفكيا للتفكير في تأمين لاعبه الشاب.

ويستمر عقد فيليكس حتى عام 2023، بشرط جزائي يصل إلى 120 مليون يورو، إلا أن بنفيكا يرغب في تمديد التعاقد، مع رفع الشرط الجزائي إلى 200 مليون يورو.

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