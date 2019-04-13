برشلونة يبحث عن خليفة سواريز

الخليج 365 :

اقترب بنفيكا من التأهل للدور نصف النهائي لليوروباليج، بعدما تغلب على ضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني بنتيجة 4-2، في ذهاب ربع النهائي، ويعود الفضل في ذلك إلى فيها إلى البرتغالي الشاب جواو فيليكس الذي سجل “هاتريك”.

ووفقًا لصحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن برشلونة أرسل كشافيه لحضور المباراة، من أجل متابعة فيليكس ولوكا يوفيتش مهاجم فرانكفورت.

Advertisements

وكشفت الصحيفة أن برشلونة يفكر في أن يكون فيليكس “19 عامًا” خليفة للويس سواريز في هجوم البارسا.

ويحظى فيليكس باهتمام أندية ريال مدريد ومانشستر يونايتد وليفربول وبوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان، الأمر الذي دفع بنفكيا للتفكير في تأمين لاعبه الشاب.

ويستمر عقد فيليكس حتى عام 2023، بشرط جزائي يصل إلى 120 مليون يورو، إلا أن بنفيكا يرغب في تمديد التعاقد، مع رفع الشرط الجزائي إلى 200 مليون يورو.