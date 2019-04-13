فيديو: الشعب يطيح بابنعوف وكمال عبدالمعروف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أسقط الشعب السوداني وخلال أقل من يومين ابنعوف رئيس المجلس العسكري والذي كان قد أعلن نهار أمس في بيان تلاه عن عزل البشير واضطر أمام الضغط الجماهيري الهائل والحشود التي امتلأت بها شوارع العاصمة ومدن السودان المختلفة والتي اعتصمت امام قيادة القوات المسلحة في العاصمة وكل مدن السودان أعلن عن تنحيه من منصبه كرئيس للمجلس العسكري الانتقالي وكذلك اقالة نائبه كمال عبدالمعروف وقال ابنعوف في بيان بثه التلفزيون الحكومي إنه اختار الفريق عبد الفتاح البرهان رئيسا جديدا للمجلس. وهتفت الجماهير المحتشدة أمام القيادة العامة في الخرطوم وبقية مدن السودان بسقوط ابنعوف وظلت محتشدة في الميادين في انتظار ما يقرره عبدالفتاح البرهان من قرارات بشأن اقتلاع نظام الانقاذ ومحاسبة قادته. المادة السابقة رئيس رئيس برشلونة السابق لابورتا : موسم ريال مدريد ” شنيع” المقالة القادمة برشلونة يبحث عن خليفة سواريز

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