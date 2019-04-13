رئيس برشلونة السابق لابورتا : موسم ريال مدريد” شنيع”

الخليج 365 :

أكد خوان لا بورتا، رئيس برشلونة السابق، أن موسم الغريم ريال مدريد، كان شنيعا، مشيرًا إلى أن أنصار النادي الملكي في موقف صعب للغاية في هذه الفترة، بعد أن خرج ناديهم من المنافسة على جميع الألقاب. وقال لا بورتا خلال حضوره اليوم لفعاليات المؤتمر العالمي لكرة القدم في مدينة برشلونة “أن تكون أحد أنصار ريال مدريد، هو أمر صعب للغاية، وذلك لأنك خلال الفترة الراهنة، لا يمكنك أن تفوز بشيء، وسيكون عليك أن تفكر في العطلات مبكرًا، فذلك أمر شاق”. وأضاف لا بورتا أنه سعيد برؤية برشلونة، وهو يحقق الفوز بكرة قدم جميلة تلقى إعجاب الجميع، منوهًا “ميسي هو الأبرز، وجوده في برشلونة أمر يبعث على السرور”.

وأوضح لا بورتا أن ريال مدريد سيواجه صعوبة كبيرة للخروج من مأزقه الحالي، موضحًا “عندما تدخل في دائرة الهزائم وتخفق في تحقيق أهدافك، فإن إعادة ضبط الاتجاه يكون معقدًا، هنا في برشلونة أيضًا عندما كانت الأمور تسير بشكل متواضع، كانت التكلفة كبيرة لتصحيح الخطأ”. وأتم “نعتمد على أنفسنا، الوصول إلى هذه المرحلة مع إمكانية الفوز بكل الألقاب يعني أن الموسم رائع”