انسياب كميات من الوقود لكل محليات ولاية الجزيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلنت الإدارة العامة للبترول بولاية الجزيرة عن توفر كميات من المواد البترولية بمحطات الخدمة في كل محليات الولاية وإنسياب كميات أخري لداخل الولاية .

وكشف الأستاذ حسن أحمد سليمان مدير الإدارة العامة للبترول بالولاية في تصريح /لسونا /عن إستلام ١٧ ألف جالون بنزين و٤١ ألف جالون جازولين صباح اليوم ،إضافة ل ٣٧ ألف جالون بنزين و٤٧ ألف جالون جازولين متوفر بمحطات الخدمة في الولاية .

واشار سليمان الي وصول ٤٠ طن غاز طهي مخصصة لمحليتي مدني الكبري والكاملين،وتوقع إستمرار الإمداد اليومي من المواد البترولية عبر الشركات العاملة بالولاية.