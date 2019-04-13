انسياب كميات من الوقود لكل محليات ولاية الجزيرة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أعلنت الإدارة العامة للبترول بولاية الجزيرة عن توفر كميات من المواد البترولية بمحطات الخدمة في كل محليات الولاية وإنسياب كميات أخري لداخل الولاية .
وكشف الأستاذ حسن أحمد سليمان مدير الإدارة العامة للبترول بالولاية في تصريح /لسونا /عن إستلام ١٧ ألف جالون بنزين و٤١ ألف جالون جازولين صباح اليوم ،إضافة ل ٣٧ ألف جالون بنزين و٤٧ ألف جالون جازولين متوفر بمحطات الخدمة في الولاية .
واشار سليمان الي وصول ٤٠ طن غاز طهي مخصصة لمحليتي مدني الكبري والكاملين،وتوقع إستمرار الإمداد اليومي من المواد البترولية عبر الشركات العاملة بالولاية.
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