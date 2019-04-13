كندا تطالب الجيش السوداني بالتنحي عن السلطة لصالح حكومة مدنية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعت وزارة الخارجية الكندية الجيش السوداني إلى التنحي عن المشهد السياسي لصالح حكومة مدنية، معتبرة أن المجلس العسكري الانتقالي غير شرعي.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الرسمي، اطلعت عليه الأناضول، السبت، “إن الانتقال لحكومة مدنية أمر ضروري، كندا تراقب الوضع عن كثب”.

وأضافت: “نحن نؤكد على بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي بأن المجلس العسكري غير شرعي ويتعارض مع مبادئ ميثاق الاتحاد”.

وتابعت: “ندعو السلطات السودانية لرفع حالة الطوارئ، وإطلاق سراح كل من تم اعتقالهم بسبب المظاهرات”.

وقالت: “”تشيد كندا بشعب السودان على تصميمه على إسماع صوته منذ بدء المظاهرات السلمية في ديسمبر/كانون الأول 2018”.

وأوضح البيان أنه تم إغلاق السفارة الكندية في الخرطوم لأسباب أمنية، مشيرا إلى أن الخدمات الدبلوماسية والقنصلية لا تزال متوفرة رغم ذلك.

وحذرت الوزارة الكنديين من السفر إلى السودان لأي سبب.