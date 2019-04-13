المجلس العسكري يطلب مساعدات مالية

التاريخ: 13-أبريل-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة طلب المجلس العسكري أمس مساعدات مالية من دول المنطقة لمواجهة الأزمة الاقتصادية المتردية في البلاد، غداة الإطاحة بالرئيس عمر البشير. Advertisements وقال رئيس اللجنة السياسية للمجلس الفريق أول عمر زين العابدين حسب صحيفة الإنتباهة، لعدد من الدبلوماسيين العرب والأفارقة في اجتماع متلفز: (نريد إعانتكم في بعض الأشياء الاقتصادية، ولدينا نقص في أساسيات مثل الدقيق والوقود). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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