المجلس العسكري يؤجل لقاءه بالأحزاب لأجل غير مسمى

أصدر المجلس العسكري الانتقالي تعميماً صحافياً، أمس بخصوص اللقاء المرتقب الذي سيجمع ممثلي القوى السياسية المختلفة باللجنة السياسية للمجلس، طالباً من كل حزب سياسي تسليم خطاب بعدد اثنين ممثلين مفوضين من الحزب لحضور اللقاء.

وأوضح التعميم حسب صحيفة الإنتباهة، أن ذلك يأتي في سبيل سعي المجلس للاستماع لوجهات نظر القوى السياسية كافة، وأكد أنه سيكون هناك مندوب من قبل اللجنة متواجداً بقاعة الصداقة اليوم منذ الساعة الثامنة صباحاً لاستلام خطابات التفويض.

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وقال إنه ستتم برمجة اللقاء مع القوى السياسية لاحقاً بعد استلام خطابات التفويض لممثليها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)