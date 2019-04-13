أبرز العناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم السبت الموافق 13 أبريل 2019م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة الصيحة: * ابن عوف يتنحى و(برهان) رئيساً * حميدتي لـ(الصيحة): المجلس العسكري السابق مخيب لتطلعات المواطنين صحيفة المجهر: * الفريق (ابن عوف) يتنحى والفريق (عبد الفتاح البرهان) رئيساً للمجلس العسكري * الآلاف يؤدون صلاة (الجمعة) و(الغائب) على شهداء الثورة بميدان الاعتصام * الشيخ (مهران): الإسلام برئ من ممارسات (الكيزان) * إبراهيم الشيخ: التفاوض يكون مع إعلان قوى الحرية والتغيير صحيفة آخر لحظة: * استقالة ابن عوف وإقالة عبد المعروف * المجلس العسكري: حكومة مدنية قريباً ولن نسلم البشير * بسبب الأوضاع.. السعودية تستضيف معتمرين سودانيين * حميدتي يعتذر عن المشاركة في المجلس الانتقالي * الملك سلمان يوجه باستضافة المعتمرين السودانيين صحيفة الإنتباهة: * (سقطت تاني) * (الإنتباهة تكشف مكان اعتقال الرئيس المعزول * تجمع المهنيين: نرفض وجوه مثلت دور (الخائن) وتريد الآن دور (البطل) * رئيس المجلس العسكري ونائبه يتنحيان والبرهان رئيساً صحيفة السوداني: * الشعب ينتصر والثورة مستمرة * البرهان رئيساً للمجلس العسكري وتنحي ابن عوف وعبد المعروف * حميدتي: (الدعم السريع) ستظل منحازة لخيارات الشعب * قوى إعلان الحرية والتغيير تتمسك بالاعتصام حتى تنفيذ كل المطالب Advertisements صحيفة الجريدة: * ابن عوف يتنازل عن منصبه وبرهان رئيساً للمجلس العسكري * تجمع المهنيين يرفض دعوة المجلس العسكري تشكيل حكومة مدنية * مئات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بميدان الاعتصام صحيفة الرأي العام: * الفريق البرهان رئيساً للمجلس العسكري * استقالة (ابن عوف) وإعفاء (كمال عبد المعروف) * المجلس العسكري: الحكومة ستكون مدنية بالكامل عدا الدفاع و(الداخلية) بالتشاور * المجلس العسكري: لن نسلم البشير ولا أي سوداني لجهة خارجية * مندوب السودان ينقل تطمينات المجلس العسكري لمجلس الأمن * حميدتي يعتذر عن المشاركة في المجلس العسكري صحيفة أخبار اليوم: * ابن عوف يفاجئ السودانيين ويستجيب للمعتصمين بالتنحي * تعيين الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيساً للمجلس العسكري الانتقالي * ارتياح في أوساط المحتجين لتنحي ابن عوف وقوى إعلان الحرية والتغيير تدعوهم لمواصلة الاعتصام * في جلسة طارئة: مجلس الأمن الدولي لم يتخذ أي إجراء حول الأوضاع بالسودان * الفريق حميدتي يحدد (6) مطالب للمشاركة في المجلس العسكري الانتقالي صحيفة الدار: * المفاجآت تتوالى: ابن عوف يتنحى والبرهان رئيساً * السودان يطلع مجلس الأمن على التطورات الأخيرة * اعتذار حميدتي عن المشاركة في المجلس العسكري * مسيرات هادرة في الشارع السوداني لتنحي ابن عوف * الجيش: سنحاكم البشير داخلياً ولن نسلمه للجنائية * (الدار) تكشف أول سعر للدولار بعد التغيير السياسي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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