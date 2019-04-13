ناجي عبدالله : لن نسمح بان يحكمنا الرجرجة

قال القيادي الاسلامي ناجي عبدالله امير الدبابين انهم لن يقبلوا بان يحكم السودان الرجرجة وقال ناجي في خطاب امام حشد من شباب الاسلاميين بمسجد الشهيد امس الجمعة على حسب صحيفة الانتباهة الصادرة اليوم انهم ضد ان يحكم امثال عمر الدقير ومريم الصادق وصديق يوسف السودان.

وشدد على بقاء الاسلاميين ككتلة موحدة في الفترة القادمة وقال : تجاوزنا مرحلة الوطني والشعبي والاصلاح ومنبر السلام ونحن قوة كبيرة ولسناء ضعفاء

وقال الناجي ان المجلس العسكري ليس مكشوف الظهر حتى يعتلي ظهره امثال عمر الدقير وصديق يوسف.

ومضى قائلاً : نحن موجودون في الساحة ولا يمكن تهديدنا بالمسح

واستنكر ناجي الاعتداء على منزل عوض الجاز وعلي عثمان.

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