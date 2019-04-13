ماذا قال حميديتي عن المجلس العسكري السابق؟؟

كشف الفريق محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع حسب صحيفة الصيحة الصادرة اليوم السبت اسباب اعتذاره عن عضوية المجلس العسكري الانتقالي بقيادة الفريق اول عوض بن عوف ورفضه المشاركة. مشيرا الى ان المجلس لم يجد القبول من الشعب السوداني الشئ الذي يفاقم الاوضاع من جديد ويؤزم المازؤم.

واضاف حميدتي ان المجلس العسكري السابق تكوينه مخيب لتطلعات وآمال الشعب في التغيير.

وتساءل حميدتي : لماذا نبقى في ذات مربع الازمة اذا كان تغيير النظام السابق بسبب رفض الشعب له.

مشيرا إلى ان المجلس المقترح تشكيله رفض ايضا من قبل الشعب وقال : ابلغت الاخوة الاعضاء باعتذاري لكنهم رفضوا ذلك وتم ادراج اسمي ضمن عضويته لذلك اعلنت موقفي انا مع الشعب وتطلعاته في التغيير الذي ينشده

واكد حرص قواته على حفظ دماء الشعب وحفظ الامن والاستقرار في البلاد.

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