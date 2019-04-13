ابرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة صباح اليوم”السبت” 13 أبريل 2019م

ابن عوف يتنحى و”برهان” رئيسًا

حميدتي لـ”الصيحة”: المجلس العسكري السابق مخيّب لتطلعات المواطنين

المجلس العسكري: البشير سيحاكم ولن ندعو”الوطني” للحوار

واشنطن تعلّق الحوار مع الخرطوم وتحرّكات للخارجية بشأن الأحداث الأخيرة

وفاة”16″ مواطنًا في تفلتات أمنية واعتداءات على مقار عامة وخاصة

مندوب السودان ينقل تطمينات المجلس العسكري للمجتمع الدولي

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الانتباهة :

سقطت تاني

“الانتباهة” تكشف مكان اعتقال الرئيس المعزول

تجمع المهنين: نرفض وجوه مثلث دور”الخائن” وتريد الآن دور”البطل”

رئيس المجلس العسكري ونائبه يتنحيان والبرهان رئيسًا

الأقباط يرسمون لوحة زاهية للتعايش الديني في مقر الاعتصام

المجلس العسكري يؤجل لقاءه بالأحزاب لأجل غير مسمى

الشارع يطيح بالرئيس قبل إكمال”24″ ساعة

المجهر السياسي :

الفريق ابن عوف يتنحى والفريق”عبد الفتاح البرهان” رئيسًا للمجلس العسكري

الآلاف يؤدون صلاة الجمعة والغائب على شهداء الثورة بميدان الاعتصام

“إبراهيم الشيخ”: التفاوض يكون مع إعلان قوى الحرية والتغيير

الشيخ مهران: الإسلام برئ من ممارسات الكيزان

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الأخبار :

ابن عوف يتنحى.. وعبد الفتاح البرهان رئيسًا للمجلس العسكري الانتقالي

المجلس العسكري: سنحاكم البشير في السودان ولن نسلمه لأية جهة

حكومة مدنية يتوافق عليها السياسيون

ما حدث ليس انقلابًا وإنما استجابة لرغبة الشعب

تفاصيل جديدة حول من قادوا التغيير لصالح الثورة

حميدتي يعتذر عن المشاركة في المجلس العسكري

ثلاث لجان بالعسكري الانتقالي للأمن والدفاع والسياسة والاقتصاد

آخر لحظة :

استقالة ابن عوف وإقالة عبد المعروف

المجلس العسكري: حكومة مدنية قريبًا ولن نسلم البشير

بسبب الأوضاع..السعودية تستضيف معتمرين سودانيين

حميدتي يعتذر عن المشاركة في المجلس الانتقالي

إلغاء تدريبات المريخ لوقت لاحق

الجريدة :

ابن عوف يتنازل عن منصبه وبرهان رئيسًا للمجلس العسكري

تجمع المهنيين يرفض دعوة المجلس العسكري تشكيل حكومة مدنية

قائد الدعم السريع يعتذر عن المشاركة في المجلس الانتقالي

مئات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بميدان الاعتصام