تعرف على حصيلة ضحايا تظاهرات السودان بعد الإطاحة بالبشير

ذكر متحدث باسم الشرطة السودانية في بيان صدر في وقت متأخر من ليل الجمعة إن ما لا يقل عن 16 شخصا قتلوا يومي الخميس والجمعة "بأعيرة نارية طائشة في الاعتصامات والتجمهرات". وأضاف المتحدث هشام علي إن مباني حكومية وخاصة تعرضت لهجماتأيضا. وتظاهر مئات الآلاف من المحتجين في شوارع الخرطوم أمس الجمعة لمطالبة الجيش بتسليم السلطة لحكومة مدنية انتقالية وذلك بعد يوم من إطاحته بالرئيس عمر البشير.

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