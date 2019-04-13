- 1/2
- 2/2
قفز اسمه مؤخرًا إلى واجهة الأحداث في السودان، قبل أن يتقلد أعلى منصب سياسي وأمني في الدولة التي تشهد تغيّرات متسارعة، بضغط من احتجاجات شعبية مستمرة منذ شهور، ما جعل الكثيرين يتساءلون: من هو العسكري عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان؟
لا يُعرف الكثير عن القائد العسكري السوداني، إلا أن تقارير إعلامية تقول إنه كان من المشرفين على القوات السودانية المشاركة في التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن.
وتشير المصادر كذلك إلى أن البرهان الذي شغل منصب قائد القوات البرية السودانية، تمت ترقيته من طرف الرئيس السوداني المعزول عمر البشير في شهر فبراير 2019، إلى رتبة فريق أول، وعُيّن مفتشًا عامًا للقوات المسلحة.
وتقول المصادر: ”إن عبد الفتاح البرهان كان من دعاة تنحية الرئيس المعزول عمر البشير، وأشرف على توقيفه بعد قرار الجيش بعزله“.
واليوم الجمعة، أعلن رئيس المجلس الانتقالي العسكري في السودان عوض بن عوف استقالته، وتعيين عبد الفتاح برهان رئيسًا للمجلس خلفًا له، ليتولّى بذلك مسؤولية إدارة مرحلة حساسة من تاريخ البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر أشرف على قوات بلاده في اليمن.. من هو عبد الفتاح البرهان الرئيس الجديد للمجلس العسكري في السودان؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.