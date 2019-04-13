تنحى الفريق ابن عوف وتعين الفريق  عبدالفتاح البرهان لرئاسة المجلس العسكري.  

تلا الفريق عوض بن عوف بياناً على التلفزيون الرسمي، منذ قليل، أعلن فيه “تنحيه ” لرئاسة المجلس العسكري “، وتعين الفريق عبد الفتاح برهان رئيسا للمجلس العسكري.

بعد تصاعدت وتيرة الاحتجاجات أمس ، بعدما بدأ آلاف المحتجين اعتصاماً ثاني خارج مقر وزارة الدفاع وسط الخرطوم.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)