تعرف علي التشكيل الوزاري المقترح للفترة الانتقالية

حصلت اخبار الخليج 365 علي التشكيل الوزاري المقترح للحكومة الانتقالية الجديدة، والمقرر تشكيلها من المجلس العسكري الجديد برئاسة فريق أول اركان عبد الفتاح البرهان. وجاء التشكيل الوزاري علي النحو التالي:- ابراهيم الأمين - رئيس الوزراء الفريق/ عوض بن عوف - وزير الدفاع د. بخاري الجعلي - وزير الداخلية د. علي الحاج - وزير الخارجية د. عبد الله حمدوك - وزير المالية د. نبيل أديب - وزير العدل المستشار .محمد الأمين دياب - النائب العام د. الشفيع خضر - وزير الصحة م. عمر الدقير - وزير مجلس الوزراء علي محمود حسنين - وزير الحكم المحلي د. ناجي الأصم - وزير الشباب هيثم مصطفى - وزير الرياضة شيخ مهران ماهر- وزير الشئون الدينية والارشاد عبدالله علي ابراهيم - وزير الثقافة علي شمو - وزير الاعلام Advertisements ناهد جبر الله - وزيرة شئون المرأة والطفل د. مروة بابكر - وزارة التربية والتعليم تاج السر مصطفى - الطرق والجسور ناظم سراج - وزير الشئون الانسانية اسامة داوود - وزير استثمار محمد المرضي التجاني - وزير الصناعة احمد الشايقي - وزير الزراعة فرح عقار - الثروة الحيوانية غاندي معتصم - وزير النفط عمر عبد الخالق محجوب - التكنولوجيا والاتصالات بخيتة الهادي المهدي - وزيرة التعليم العالي بارود صندل - وزير العمل مودة جبريل ابراهيم - وزارة المغتربين والهجرة جعفر محمد عثمان الميرغني - وزارة التعاون الدولي بروفيسور. الأمين الحسين - وزير الطاقة والكهرباء نتالينا يعقوب - وزيرة البيئة والسياحة

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