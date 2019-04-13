بعد تنحي عوف.. اطلاق نار علي المعتصمين أمام قيادة الجيش

أكد شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ)، سماع دوي لأصوات إطلاق نار من داخل مقر الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش. وقال متظاهرون إنهم فوجئوا بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بمقر الاعتصام ,دون أن يجزموا بالجهة التي أطلقتها. من ناحية أخرى، اعتبر تجمع المهنيين السودانيين " تجمع نقابي غير رسمي " تنحي رئيس ونائب المجلس العسكري عن منصبيهما في المجلس ,بمثابة انتصار لإرادة الشعب السوداني, لكنه لم يعلن عن موقف واضح عن الخطوة.

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