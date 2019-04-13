إنسياب دقيق الخبز بصورة طبيعية بولاية الحزيرة

الخليج 365 :

أكد الأستاذ صلاح الإمام مدير الإدارة العامة للتجارة ونقطة الجزيرة التجارية بولاية الجزيرة انتظام انسياب دقيق المخابز بصورة طبيعية.

وأعلن الإمام في تصريح لـ(سونا) عن استلام ١١.١٠٠ جوال دقيق زنة ٥٠ كيلو أمس الخميس وكشف أن المخزون الاستراتيجي من دقيق المخابز بالولاية ٦.٠١٢ جوال وتوقع استلام ١٢ ألف جوال غدا السبت من شركات سين والحمامة وروتانا وويتا وشركة سيقا. واوضح أن ادارة التجارة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة تقوم بتوزيع ٣.١٠٠ جوال لمخابز مدني و٩ آلاف جوال لمخابز المحليات يوميا .

يذكر أن حاجة الولاية اليومية من الدقيق ١٥ ألف جوال .. وأكد انتظام عمل جميع المخابز في الولاية