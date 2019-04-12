تجمع المهنيين السودانيين: تنحي بن عوف انتصار لإرادة الشعب

وأكد التجمع، في بيان له، أن تنحي بن عوف وإقالة كمال عبد المعروف انتصارا لإرادة الشعب.
وأعلن عوض بن عوف رئيس المجلس العسكري السوداني تنحيه عن رئاسة المجلس، واختيار الفريق أول عبدالفتاح البرهان المفتش العام للجيش السوداني بديلا عنه كما أعلن عوض بن عوف كذلك عن إعفاء نائبه كمال عبد المعروف من منصبه.
وأوضح "بن عوف" خلال كلمة له، أن الهدف وراء قراراته تمثل في "الحفاظ على الوطن العزيز وشعبه الكريم وحرصا على تماسك مؤسساته والقوات المسلحة من الشروخ والفتن القاتلة، ولبداية المرحلة القادمة دون خلافات ".
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